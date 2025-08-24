충북 폭염 특보 계속…영동 36.1도
입력 2025.08.24 (21:35) 수정 2025.08.24 (21:48)
충북은 오늘, 영동의 낮 최고 기온이 36.1도까지 오르는 등 무더운 날씨가 이어졌습니다.
현재 청주와 충주, 제천과 괴산, 옥천과 영동에 폭염 경보가, 나머지 5개 시군에는 폭염 주의보가 내려져 있습니다.
내일은 대체로 흐린 가운데 오후부터 비가 내리겠습니다.
예상 강수량은 모레까지 20~80mm입니다.
내일 낮 최고 기온은 33도에서 35도 분포를 보이겠습니다.
송국회 기자 skh0927@kbs.co.kr
