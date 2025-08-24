조국 “李 정부 좌완 투수 역할 할 것”

동영상 고정 취소

사면 복권된 조국 전 조국혁신당 대표가 오늘 부산을 찾아, 지난해 창당을 선언했던 부산민주공원을 참배했습니다.



조 전 대표는 "창당 초심을 돌아보기 위해 방문했다"며 "중도 보수로 자리매김한 이재명 정부에 비어있는 왼쪽, 좌완 투수가 되겠다"고 밝혔습니다.



조 전 대표는 오후엔 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했습니다.



