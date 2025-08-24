SUV 상가로 돌진…운전자 1명 부상

동영상 고정 취소

오늘 오전 9시 반쯤 부산 금정구 한 도로에서 20대 남성이 운전하던 SUV가 상가로 돌진했습니다.



이 사고로 운전자가 다치고 차량과 상가 점포가 크게 파손됐습니다.



경찰은 졸음운전으로 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!