SUV 상가로 돌진…운전자 1명 부상
입력 2025.08.24 (21:36) 수정 2025.08.24 (21:42)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 오전 9시 반쯤 부산 금정구 한 도로에서 20대 남성이 운전하던 SUV가 상가로 돌진했습니다.
이 사고로 운전자가 다치고 차량과 상가 점포가 크게 파손됐습니다.
경찰은 졸음운전으로 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
이 사고로 운전자가 다치고 차량과 상가 점포가 크게 파손됐습니다.
경찰은 졸음운전으로 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- SUV 상가로 돌진…운전자 1명 부상
-
- 입력 2025-08-24 21:36:27
- 수정2025-08-24 21:42:28
오늘 오전 9시 반쯤 부산 금정구 한 도로에서 20대 남성이 운전하던 SUV가 상가로 돌진했습니다.
이 사고로 운전자가 다치고 차량과 상가 점포가 크게 파손됐습니다.
경찰은 졸음운전으로 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
이 사고로 운전자가 다치고 차량과 상가 점포가 크게 파손됐습니다.
경찰은 졸음운전으로 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
-
-
김계애 기자 stone917@kbs.co.kr김계애 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.