휴일 화재 잇따라…“인명 피해 없어”
입력 2025.08.24 (21:39) 수정 2025.08.24 (21:44)
오늘(24일) 오후 3시 50분쯤 제주대학교 경상대학 1호관 옥상에서 불이 나 20여 분 만에 진화됐고 인명 피해는 없었습니다.
경찰과 소방 당국은 옥상에 설치된 통신사 중계기에서 불이 시작된 것으로 보고 있습니다.
오후 1시 10분쯤엔 제주시 도두일동의 한 식당에서 불이 났지만 다행히 다친 사람은 없는 것으로 전해졌습니다.
경찰과 소방당국은 정확한 원인을 조사하고 있습니다.
