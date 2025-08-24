주말 교통사고 잇따라…1명 사망·3명 중상

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

어제(23일) 저녁 8시쯤 서귀포시 신시가지의 한 아파트 입구 도로에서 30대 운전자가 몰던 오토바이와 길을 걷던 60대 남성이 부딪치며 오토바이 운전자가 숨지고 60대 남성은 크게 다쳤습니다.



이에 앞서, 어제 저녁 6시 반쯤엔 하귀리 일주도로에서 20대 남성의 오토바이가 차량을 추돌해 오토바이 운전자가 중상입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!