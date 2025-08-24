청주·제천서 잇따라 화재…1명 숨져
입력 2025.08.24 (21:40) 수정 2025.08.24 (21:49)
오늘 새벽 0시쯤, 청주시 수곡동의 한 다세대 주택 2층에서 불이 나 20대 여성이 숨졌고, 주택 내부 등을 태워 소방서 추산 140여만 원의 재산 피해가 발생했습니다.
또, 오늘 오후 5시 30분쯤, 청주시 분평동의 한 아파트 4층에서도 불이 나 20여 분 만에 진화됐습니다.
어제 오후 7시 40분쯤에는 제천시 하소동의 한 아파트 지하 주차장에서 충전 중이던 전기차에서 불이 나 40여 분 만에 꺼졌습니다.
