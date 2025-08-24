충청북도경찰청, 스포츠 도박 사이트 모집책 7명 검거

동영상 고정 취소

충청북도경찰청이 불법 도박 사이트 회원을 모집한 혐의로 총책 30대 A 씨 등 2명을 구속 송치하고 5명을 붙잡아 조사하고 있습니다.



A 씨 등은 옥천에 사무실을 차린 뒤 지난해 7월부터 올해 3월까지 불법 스포츠 도박 사이트의 회원 24명을 모집해 11억 원 상당의 도박을 유도하고 일부는 가로챈 것으로 조사됐습니다.



경찰은 도박 사이트의 해외 운영진의 행방도 추적하고 있습니다.



