재활병원서 장애인 몰래 학대한 간병인 징역 6개월
입력 2025.08.24 (21:42) 수정 2025.08.24 (21:49)
청주지방법원은 재활병원에 입원한 장애 환자를 학대한 간병인 71살 이 모 씨에게 징역 6개월을 선고했습니다.
청주지방법원은 재활병원에 입원한 장애 환자를 학대한 간병인 71살 이 모 씨에게 징역 6개월을 선고했습니다.
