울산시, ‘AI 돌봄’ 기반 복지 안전망 구축

울산시가 고령화와 1인 가구 증가에 대응해 인공지능, AI 돌봄 기반의 복지 안전망을 구축합니다.



이에 따라 AI와 정보통신기술을 접목해 고독사를 예방하고 응급 상황 때 구조를 요청하는 서비스를 운영하는 등 다양한 사업을 벌이기로 했습니다.



또 수도·가스·통신비 등 빅데이터를 분석해 위기 가구를 선제적으로 발굴하는 등 복지 사각지대를 줄여나갈 계획입니다.



