울주군 다세대주택서 불…1명 사망·2명 부상
입력 2025.08.24 (21:44) 수정 2025.08.24 (22:04)
오늘(24일) 새벽 1시쯤 울산 울주군 온산읍의 한 4층 다세대주택에서 불이 나 40여 분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 1층에 살던 70대 주민이 숨지고 주민 2명은 연기를 마셔 병원에서 치료를 받았습니다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
오늘(24일) 새벽 1시쯤 울산 울주군 온산읍의 한 4층 다세대주택에서 불이 나 40여 분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 1층에 살던 70대 주민이 숨지고 주민 2명은 연기를 마셔 병원에서 치료를 받았습니다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
허성권 기자 hsknews@kbs.co.kr
-
