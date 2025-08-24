울주군 다세대주택서 불…1명 사망·2명 부상

동영상 고정 취소

오늘(24일) 새벽 1시쯤 울산 울주군 온산읍의 한 4층 다세대주택에서 불이 나 40여 분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 1층에 살던 70대 주민이 숨지고 주민 2명은 연기를 마셔 병원에서 치료를 받았습니다.



경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!