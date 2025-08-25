대미 철강·전기차 수출 급감…관세 타격 확산

동영상 고정 취소

[앵커]



지난 3월 시작된 트럼프발 '관세 폭탄'으로 인한 대미 수출 타격이 갈수록 확산하고 있습니다.



50% 고율 관세를 물고 있는 철강과 전기차 수출이 크게 줄었습니다.



최인영 기자가 보도합니다.



[리포트]



지난 3월 수입 철강에 25% 품목 관세를 부과한 미국, 6월엔 관세를 50%로 올렸습니다.



관세 50% 한 달 만에, 우리 대미 철강 수출액은 지난해 같은 기간보다 26% 가까이 줄었습니다.



수출액 기준 4년여만, 물량 기준으로는 2년여 만에 최저치입니다.



[장상식/한국무역협회 무역통상연구원장 : "철강 수출 계약과 선적 사이에 한달에서 두 달 정도 시차가 있다는 점을 감안할 때, 관세 인상과 미국내 수입 감소가 직접적으로 반영된…"]



지난 18일부터는 미국이 철강과 알루미늄 소재가 들어간 변압기, 가전 등 407종에도 50% 관세를 추가 적용하면서 부담은 한층 가중됐습니다.



지난 4월부터 25% 관세를 물고 있는 자동차는 대미 수출이 줄곧 감소세입니다.



특히 전기차가 큰 타격을 받고 있습니다.



지난달 미국에 수출한 전기차는 164대로 지난해 같은 달 대비 97.4% 급감했는데, 올 들어 7월까지로 넓혀봐도 88.4% 줄었습니다.



미국이 전기차 구매 때 주던 세액 공제 혜택을 줄인 데다 현대차와 기아가 관세 대응을 위해 현지 생산 규모를 늘렸기 때문으로 보입니다.



[주원/현대경제연구원 경제연구실장 : "시장 자체가 줄면 그나마 있던 수요는 미국의 테슬라라든가 관세 영향을 안 받는 차종들로 집중될 거로…"]



다음 달부턴 미국의 전기차 세액공제가 조기 종료되는 만큼 실적은 더 나빠질 수 있습니다.



KBS 뉴스 최인영입니다.



영상편집:김대범/그래픽:김지혜



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!