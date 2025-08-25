노란봉투법 통과·상법개정안 상정…야, 무제한 토론

동영상 고정 취소

윤석열 정부에서 재의요구권 행사로 폐기됐던 노란봉투법이 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다.



2차 상법 개정안도 본회의에 상정됐는데, 국민의힘은 또다시 무제한 토론, 필리버스터에 들어갔습니다.



이원희 기자가 보도합니다.



[리포트]



["가결되었음을 선포합니다."]



노동조합법 2조, 3조 개정안, 이른바 '노란봉투법'이 국회 본회의를 통과했습니다.



사용자 범위를 확대해 노동자의 단체행동권을 강화하고, 파업에 대한 손해 배상 책임을 제한하는 내용입니다.



더불어민주당 등 범여권은, 국민의힘이 필리버스터를 시작한 지 24시간이 지나자, 이를 종결한 뒤 표결 처리에 나섰습니다.



국민의힘은 불참했고, 개혁신당 의원 3명은 모두 반대표를 던졌습니다.



[정청래/더불어민주당 대표 : "윤석열 거부권 행사로 지금까지 노동계의 염원이 미뤄졌었는데, 오늘 우리가 그것을 달성했다."]



[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "기업을 해외로 내쫓아서 일자리를 없애 버리는 이런 입법이 경제 내란이 아니면 무엇이겠습니까?"]



대통령실은 법안 통과를 환영한다며, 법이 안착하도록 노사 의견을 계속 수렴하겠다고 밝혔습니다.



민주당은 노란봉투법 통과 직후, 집중투표제 도입과 감사위원 분리 선출 확대를 골자로 한, 2차 상법 개정안도 본회의에 상정했습니다.



법안을 반대해 온 국민의힘은 또다시 무제한 토론을 시작했는데, 민주당은 이 역시 24시간이 지나는 대로 종결시키고 표결에 들어갈 방침입니다.



국민의힘은 노란봉투법과 함께 상법 개정안을 '체제 변혁 입법'으로 규정하고 헌법소원 등 대응 방안을 검토하기로 했습니다.



KBS 뉴스 이원희입니다.



촬영기자:김상민/영상편집:여동용/그래픽:유건수



