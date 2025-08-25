뉴스광장 1부

[잇슈 머니] ‘금리 인하’ 힘 실은 파월…‘독특한 균형’ 어떤 의미?

입력 2025.08.25 (06:51) 수정 2025.08.25 (06:58)

[앵커]

잇슈머니 시작합니다.

박연미 경제평론가 나오셨습니다.

첫 번째 키워드 '파월의 변심…독특한 균형' 이라고 하셨네요.

주말 사이 미국에선 세계 금융시장에 큰 영향을 주는 세계 중앙은행 총재 연찬회, 잭슨홀 미팅이 있었습니다.

매파적 발언을 예상했는데, 파월 의장이 의외로 금리 인하를 시사하는 발언을 했군요?

[답변]

네, 덕분에 뉴욕증시 3대 지수가 1%대 상승했고, 하락하던 코인 시세도 다시 크게 올랐는데요.

잭슨홀 미팅은 말씀하신 것처럼 전 세계 금융시장에 큰 영향을 주는 발언들이 나온 자립니다.

금융위기 직전 무제한 돈풀기나 이후 금리인상 통한 출구 전략이 예고된 것도 모두 이 자리였습니다.

그래서 금리 인하 압박하는 트럼프 대통령에 맞서온 파월 의장이 임기 중 마지막 잭슨홀 미팅에서 어떤 입장을 밝힐지 한 주 내내 전 세계가 숨죽이며 기다렸는데, 화력을 뽐낼 거란 예상과 달리 뚜껑 열어보니 금리 인하 필요성을 인정하는 발언이 나온거지요.

[앵커]

파월 의장은 늘 데이터를 보고 판단한다는 입장이었는데, 트럼프 대통령의 압박에도 끄떡않던 마음을 돌리게 한 게 바로 '독특한 균형'이었다고요.

알쏭달쏭한 단어인데, 어떤 균형을 말하는 건가요?

[답변]

네, 파월 의장은 연설에서 금리 인하 명분이 될 수 있는 성장률 둔화와 고용 상황을 언급했습니다.

상반기 국내총생산 GDP 성장률이 1.2%에 그치고, 5~7월 일자리 증가 폭이 사후에 크게 조정되는 등 고용 시장 이상 징후를 강조했습니다.

모두 9월 금리 인하 근거가 되는 지표들입니다.

파월 의장은 이어서 이민 제한 정책이 노동 공급을 줄였지만, 경기 둔화와 구인 수요 감소가 맞물려 '독특한 균형(curious kind of balance)'을 이루고 있다고 했는데요.

이 비정상적인 상황은 고용 하방 위험이 커지고 있음을 시사한다며 "이런 위험이 현실화할 경우 해고와 실업률 상승이 빠르게 나타날 수 있다"고 강조했습니다.

고용 걱정이 제일 크다는 얘기지요.

[앵커]

그런데 최근 공개된 의사록을 보면 관세 영향이 물가에 반영되고 있어 걱정된다는 의견이 다수였잖아요.

물가에 대한 언급은 없었나요?

[답변]

당연히 있었습니다.

"장기 인플레이션 기대치가 여전히 잘 고정돼 있다" "우리의 목표인 2%와 일치하는 것으로 보인다"고 해서 물가 걱정 일단 고용 우려보다 크진 않다는 걸 강조했는데, 관세가 소비자 물가에 미치는 효과는 이제 분명하게 보인다면서 몇 달 동안 영향이 축적될 거라는 말로 머잖아 단기 물가 불안은 나타날 거라 예상했습니다.

연말 연초 물가에 대한 입장에 변화 가능성을 남겨둔 대목입니다.

