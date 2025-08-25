구글, 한국에 쥐꼬리 세금 내더니…고정밀 지도는 달라? [잇슈 머니]

동영상 고정 취소

두 번째 키워드 '한국 지도 집착하는 구글, 왜?' 라고 하셨네요.



현지 시각 25일 미국에서 한미 정상회담이 진행될 텐데, 미국 정부가 안보 청구서를 내밀 거란 예상도 있지만, 주요 의제로 정밀지도 반출 문제가 포함될 거란 얘기도 있어요.



구글이 우리 정부에 20년 가까이 요구해 온 사안인데, 정밀지도에 왜 이렇게 집착하는지, 명분은 있는지 궁금한데요?



[답변]



네, 5천 대 1 수준으로 축적된 고정밀 지도 반출은 구글이 미국 정부를 등에 업고 꾸준히 압박해 온 사안입니다.



이에 미국 빅테크의 이익 단체인 컴퓨터통신산업협회(CCIA)까지 내세워 우리 정부의 반출 불허 조치를 디지털 무역장벽이라고 비판하고 있는데, 우리 정부는 이미 데이터센터를 국내에 두면 조건부로 허용하겠다고 회신했지만, 여기엔 응하지 않고 데이터만 요구하고 있습니다.



[앵커]



이 지도가 구글에 왜 이렇게 중요한 건가요?



[답변]



정밀 지도는 구글이 글로벌 시장에서 서비스하는 구글 지도와 구글 내비게이션의 토대가 되고, 이때 취득하게 되는 각종 위치 정보는 상업 시설 안내 광고의 기반이 됩니다.



보다 큰 건 자율주행 서비스의 시작점 역시 바로 이 정밀 지도라는 점입니다.



구글은 샌프란시스코 일대에서 웨이모라는 자율주행 택시 서비스를 이미 광범위하게 진행 중이고, 텍사스를 기반으로 서비스를 시작한 테슬라 자율주행 택시와 경쟁 중입니다.



아직 자율주행 시장이 형성되지 않았지만, IT 인프라는 충분한 한국 시장을 선점하면서 일종의 테스트베드로 삼으려는 의도도 담긴 걸로 보입니다.



복잡하고 좁은 한국 시장을 뚫으면 테슬라 자율주행 서비스가 먼저 시작되는 일본 등 인근 국가 공략도 더 유리해진다는 계산이 깔린 걸로 보입니다.



[앵커]



그렇다면 우리 정부가 요구하는 대로 데이터센터를 국내에 두면 될 텐데요?



[답변]



그건 세금 징수 근거가 될까 봐 또 피하고 싶은 거지요.



구글은 유튜브 등 여러 기업을 산하에 둔 알파벳의 자회사인데요.



2023년 기준 구글의 매출은 재무학회 추산 12조 원쯤 됩니다.



국내 기업이고 장부가 투명하게 공개됐다면 법인세만 5천2백억 원 가까이 내야 하는데, 실제 우리 정부에 납부한 건 155억 원에 불과합니다.



사업장이 한국에 없고 국내 사무소는 단순히 업무 중개를 하는 연락소 수준에 불과하다는 논리로 피해 온 건데, 데이터센터 주소가 생기면 세금 징수의 확실한 근거가 되니 더 이상 빠져나갈 수가 없게 되는 겁니다.



[앵커]



다른 나라도 정밀 지도를 줍니까?



앞으로 이 문제 어떻게 결론이 날지 궁금한데요?



[답변]



일단 우리 정부는 안보 상황이나 세금 문제 등을 고려하면 반출 불가 방침에 변함이 없다는 입장입니다.



미루어 짐작건대 국내 업체들이 구글에 대응해 자율주행 서비스를 구축할 때까지 시간을 벌어준다는 취지도 담겨있을 걸로 예상합니다.



또 구글이 요구하는 정밀 지도를 전면 제공하는 나라는 극소수라는 점도 강조 중인데, 영국·프랑스·독일·일본도 전국 단위 지도는 2만 5천 대 1 수준이고, 일부 도시에만 대축척 지도가 있습니다.



구글이 서비스하는 대부분의 국가도 이런 축척을 사용합니다.



우리나라에 요구하는 지도의 정밀도가 이례적으로 높다는 얘깁니다.



국토교통부 국토지리정보원은 이달 국외 반출 협의체 회의에서 이달 결론을 낼 예정이었지만, 처리 기한을 60일 추가해 오는 10월 반출 허용 여부를 결정할 전망입니다.



