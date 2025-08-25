뉴스광장

[뉴스광장 2부 헤드라인]

입력 2025.08.25 (06:59)

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

이 대통령 미국 도착…내일 새벽 첫 한미정상회담

오늘 새벽 미국에 도착한 이재명 대통령이 사흘간의 방미 일정을 시작했습니다. 트럼프 대통령과의 첫 한미정상회담은 우리 시각 내일 새벽 열립니다.

노란봉투법 통과…‘2차 상법개정안’ 표결 임박

노조 파업에 대한 손해배상 책임을 제한하는 노란봉투법이 국회를 통과했습니다. 국민의힘이 이틀째 필리버스터를 진행중인 '2차 상법개정안'도 오늘 표결될 전망입니다.

한덕수 ‘내란 방조’ 영장 청구…김건희 4차 소환

특검이 '내란 우두머리 방조 혐의' 등으로 한덕수 전 국무총리에 대해 구속영장을 청구했습니다. 김건희 여사는 오늘 오전 구속 후 네 번째 소환조사를 받습니다.

“미래는 우리가 결정”…“파병 가능성 배제 안 해”

젤렌스키 우크라이나 대통령이 "우리의 미래는 우리가 결정할 것"이라며 영토 분쟁 합의 난항을 예고했습니다. 캐나다 총리는 파병 가능성을 언급했습니다.

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

