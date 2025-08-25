이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

동영상 고정 취소

[앵커]



이재명 대통령이 조금 전 미국 워싱턴 D.C에 도착해 본격적인 방미 일정에 돌입했습니다.



현장 취재기자 연결합니다.



방준원 기자, 이 대통령, 우린 시간으로 오늘 새벽 워싱턴에 도착한 거죠?



[기자]



네, 이 대통령은 미국 워싱턴 D.C. 앤드류스 합동 기지에 우리 시간 오늘 새벽 3시 50분쯤 도착했습니다.



조현 외교부 장관과 이준호 주미대사 대리 내외, 미국 측에서는 애비존스 부의전장과 조슈아 킴 대령이 공항에서 이 대통령을 맞았습니다.



이 대통령은 오늘 공식 첫 일정으로 재미동포들을 만납니다.



만찬 간담회를 열어 동포 사회를 격려하고 현안을 청취할 예정입니다.



한미 정상회담은 우리 시간으로 내일 새벽 진행됩니다.



이 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 회담을 진행한 뒤 오찬을 할 예정입니다.



이 대통령은 정상회담 이후 한미 경제계 인사들이 함께하는 비즈니스 라운드 테이블에 참석하고 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소에서 연설을 할 예정입니다.



순방 마지막 날에는 필라델피아로 이동해 한화오션이 인수한 필리조선소를 방문합니다.



[앵커]



이번 방미 일정에서 가장 중요한 한미 정상회담 의제, 어떤 것들이 예상되나요?



[기자]



관세 협상과 관련한 후속 협의와 함께 이번 정상회담에서는 외교 안보 사안들이 주로 논의될 예정입니다.



북핵 문제와 주한미군의 전략적 유연성 등 한미 안보동맹 현대화가 주요 의제로 다뤄질 거로 예상됩니다.



조선과 반도체, 인공지능 등 양국이 새로 협력할 수 있는 분야도 논의될 예정입니다.



한미 원자력협정 개정 등이 맞물려 논의될 수도 있습니다.



이번 방미에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 구광모 LG 회장, 김동관 한화 부회장 등이 경제사절단으로 함께하는데요.



지난달 관세 합의와 관련해 구체적인 투자 규모와 계획 등이 발표될 수도 있습니다.



대통령실도 정상회담에 총집중하고 있습니다.



강훈식 대통령 비서실장은 미국 순방에 합류하기 위해 어제 출국했는데, "민관이 힘을 합쳐서 정상회담 성공을 뒷받침하기 위해 모든 노력을 다하고 있다"고 설명했습니다.



대통령 해외 순방 기간 국내 상황을 관리하는 비서실장까지 출국하는 건 이례적이란 평가입니다.



지금까지 워싱턴에서 KBS 뉴스 방준원입니다.



촬영기자:김한빈/영상편집:장수경



