관세 피해 미국으로…텍사스에 첫 한국형 산업단지

트럼프 발 관세 폭탄의 목표는 미국에 와서 공장을 짓고 일자리를 만들라는 겁니다.



미국이 세계 최대 시장이기도 하지만, 우리 기업들도 관세를 피하기 위해 현지 투자를 확대하고 있는데요.



텍사스주에는 한국형 산업단지가 만들어질 예정입니다.



김경수 특파원이 다녀왔습니다.



[리포트]



미국 텍사스주 테일러에 삼성전자가 짓고 있는 새 반도체 공장, 공정률 99%로, 내년부터 이곳에선 테슬라의 자율주행용 AI 칩이 생산됩니다.



삼성은 이 투자로 미국 정부에서 보조금을 지급받고, 트럼프 정부가 엄포를 놓은 관세를 피할 수 있습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령/지난 6일 : "외국산 반도체에 100% 정도의 관세를 부과할 겁니다. 그런데 만약 미국에 공장을 짓고 있는 회사라면, 관세는 부과되지 않습니다."]



인근에는 한국형 첨단 산업단지도 다음 달 착공을 앞두고 있습니다.



이 광활한 땅은 지금까진 대부분 옥수수밭으로 쓰여왔습니다.



공사가 끝나면 삼성전자 테일러 공장에서 자동차로 10분 거리에, 서울 여의도 면적 3분의 1 크기의 산업단지가 들어서게 됩니다.



법인세율 0%에 도로와 전기, 통신, 수도 같은 인프라 구축 혜택을 내걸고, 텍사스주와 산업단지 운영사는 관세 폭탄에 고민하는 한국 기업 유치에 공을 들이고 있습니다.



[박재영/그래디언트 테크놀로지 파크 운영책임자 : "미국 최초 한국형 산업단지를 계획하고 있습니다. 한국 기업들이 진출을 할 때 필요한 인프라가 완전히 갖춰져 있는 상태에서 진행을 함으로써…."]



한적했던 미국 남부 농촌에 한국식 산업단지가 들어서는 건, 중소기업들도 미국 현지 투자에 나서게 되는 현실을 보여주고 있습니다.



텍사스주 테일러에서 KBS 뉴스 김경수입니다.



촬영기자:박준석/영상편집:서삼현/자료조사:박은진 남서현



