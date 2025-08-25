뉴스광장

대미 철강·전기차 수출 급감…관세 타격 확산

입력 2025.08.25 (07:04) 수정 2025.08.25 (07:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작
관세 피해 미국으로…텍사스에 첫 한국형 산업단지

관세 피해 미국으로…텍사스에 첫 한국형 산업단지

다음
[앵커]

지난 3월 시작된 트럼프발 '관세 폭탄'으로 인한 대미 수출 타격이 갈수록 확산하고 있습니다.

50% 고율 관세를 물고 있는 철강과 전기차 수출이 크게 줄었습니다.

최인영 기자가 보도합니다.

[리포트]

지난 3월 수입 철강에 25% 품목 관세를 부과한 미국, 6월엔 관세를 50%로 올렸습니다.

관세 50% 한 달 만에, 우리 대미 철강 수출액은 지난해 같은 기간보다 26% 가까이 줄었습니다.

수출액 기준 4년여만, 물량 기준으로는 2년여 만에 최저치입니다.

[장상식/한국무역협회 무역통상연구원장 : "철강 수출 계약과 선적 사이에 한달에서 두 달 정도 시차가 있다는 점을 감안할 때, 관세 인상과 미국내 수입 감소가 직접적으로 반영된…"]

지난 18일부터는 미국이 철강과 알루미늄 소재가 들어간 변압기, 가전 등 407종에도 50% 관세를 추가 적용하면서 부담은 한층 가중됐습니다.

지난 4월부터 25% 관세를 물고 있는 자동차는 대미 수출이 줄곧 감소세입니다.

특히 전기차가 큰 타격을 받고 있습니다.

지난달 미국에 수출한 전기차는 164대로 지난해 같은 달 대비 97.4% 급감했는데, 올 들어 7월까지로 넓혀봐도 88.4% 줄었습니다.

미국이 전기차 구매 때 주던 세액 공제 혜택을 줄인 데다 현대차와 기아가 관세 대응을 위해 현지 생산 규모를 늘렸기 때문으로 보입니다.

[주원/현대경제연구원 경제연구실장 : "시장 자체가 줄면 그나마 있던 수요는 미국의 테슬라라든가 관세 영향을 안 받는 차종들로 집중될 거로…"]

다음 달부턴 미국의 전기차 세액공제가 조기 종료되는 만큼 실적은 더 나빠질 수 있습니다.

KBS 뉴스 최인영입니다.

영상편집:김대범/그래픽:김지혜

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대미 철강·전기차 수출 급감…관세 타격 확산
    • 입력 2025-08-25 07:04:12
    • 수정2025-08-25 07:09:16
    뉴스광장
[앵커]

지난 3월 시작된 트럼프발 '관세 폭탄'으로 인한 대미 수출 타격이 갈수록 확산하고 있습니다.

50% 고율 관세를 물고 있는 철강과 전기차 수출이 크게 줄었습니다.

최인영 기자가 보도합니다.

[리포트]

지난 3월 수입 철강에 25% 품목 관세를 부과한 미국, 6월엔 관세를 50%로 올렸습니다.

관세 50% 한 달 만에, 우리 대미 철강 수출액은 지난해 같은 기간보다 26% 가까이 줄었습니다.

수출액 기준 4년여만, 물량 기준으로는 2년여 만에 최저치입니다.

[장상식/한국무역협회 무역통상연구원장 : "철강 수출 계약과 선적 사이에 한달에서 두 달 정도 시차가 있다는 점을 감안할 때, 관세 인상과 미국내 수입 감소가 직접적으로 반영된…"]

지난 18일부터는 미국이 철강과 알루미늄 소재가 들어간 변압기, 가전 등 407종에도 50% 관세를 추가 적용하면서 부담은 한층 가중됐습니다.

지난 4월부터 25% 관세를 물고 있는 자동차는 대미 수출이 줄곧 감소세입니다.

특히 전기차가 큰 타격을 받고 있습니다.

지난달 미국에 수출한 전기차는 164대로 지난해 같은 달 대비 97.4% 급감했는데, 올 들어 7월까지로 넓혀봐도 88.4% 줄었습니다.

미국이 전기차 구매 때 주던 세액 공제 혜택을 줄인 데다 현대차와 기아가 관세 대응을 위해 현지 생산 규모를 늘렸기 때문으로 보입니다.

[주원/현대경제연구원 경제연구실장 : "시장 자체가 줄면 그나마 있던 수요는 미국의 테슬라라든가 관세 영향을 안 받는 차종들로 집중될 거로…"]

다음 달부턴 미국의 전기차 세액공제가 조기 종료되는 만큼 실적은 더 나빠질 수 있습니다.

KBS 뉴스 최인영입니다.

영상편집:김대범/그래픽:김지혜
최인영
최인영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작
김건희 여사 구속 후 4차 소환<br>…‘건진·통일교 청탁’ 조사 계속

김건희 여사 구속 후 4차 소환…‘건진·통일교 청탁’ 조사 계속
노란봉투법 통과·상법개정안<br> 상정…야, 무제한 토론

노란봉투법 통과·상법개정안 상정…야, 무제한 토론
용인 오피스텔서 여성 보복살해한 30대 남성 구속

용인 오피스텔서 여성 보복살해한 30대 남성 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.