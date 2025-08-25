이스라엘, 예멘 수도 에너지 시설 공습…‘가자시티 점령’도 진행 중

동영상 고정 취소

[앵커]



이스라엘이 예멘 후티 반군의 미사일 공습에 대한 보복으로 예멘 수도의 에너지 시설을 공습했습니다.



팔레스타인 가자지구에 대한 공세도 이어가면서 가자시티 점령 작전도 진행하고 있습니다.



두바이 김개형 특파원의 보도입니다.



[리포트]



큰 폭발음과 함께 불기둥이 치솟아 오르고, 검은 연기는 도심 하늘을 뒤덮었습니다.



이스라엘군이 현지 시각 24일 예멘의 친이란 후티 반군이 장악한 수도 사나를 공습했습니다.



현지 매체들은 오후 4시쯤 사나의 석유 시설 등이 이스라엘군에 폭격당해 최소 2명이 숨지고 수십 명이 다쳤다고 전했습니다.



이스라엘도 성명을 통해 예멘 대통령궁이 위치한 군사시설과 발전소 2곳, 연료 저장시설 등을 표적으로 공격했다고 밝혔습니다.



후티 반군이 최근 이스라엘 영토에 탄도 미사일과 드론을 쏘는 등 반복적인 공격을 가한 데 대한 보복 차원이라고 설명했습니다.



[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "후티 정권은 이스라엘 국가에 대한 공격으로 인해 대가를 치르고 있으며, 앞으로도 매우 큰 대가를 치르게 될 것임을 뼈저리게 배우고 있습니다."]



이스라엘은 팔레스타인 가자지구의 가자시티 점령 작전도 진행 중입니다.



이스라엘군은 가자시티 외곽에서 작전을 수행하고 있으며, 도시 전체를 점령할 대규모 공세를 준비하고 있다고 설명했습니다.



이스라엘 언론은 추가로 동원령을 내린 예비군 6만 명이 다음 달 2일 소집될 예정이며, 가자시티 공격은 수 주 뒤에 시작될 것으로 보인다고 보도했습니다.



두바이에서 KBS 뉴스 김개형입니다.



영상편집:한미희/자료조사:김나영



