[출근길 날씨] 오늘~내일 전국 대부분 비…수도권 최대 100mm↑

입력 2025.08.25 (07:28)

오늘과 내일은 전국 대부분 지방에 비가 내리겠습니다.

오전에 수도권과 충남 지역부터 비가 내리기 시작해 점차 확대되겠는데요.

특히 중부지방을 중심으로 많은 비가 예상됩니다.

내일까지 인천과 경기 북부에 최대 100mm 이상, 서울 등 그 밖의 수도권과 강원 내륙, 충청에도 최대 80mm 정도의 비가 오겠습니다.

호남에는 20~60mm가 예상되고, 오늘 밤부터 내일 오전 사이 중부와 호남 지방을 중심으로는 시간당 30~50mm의 폭우가 쏟아질 수 있겠습니다.

비가 내리며 오늘 낮 기온은 어제보다 3도 가량 낮아지겠습니다.

내일은 31도로 오늘보다 더 낮겠지만, 모레부터 다시 기온이 오르며 무더위는 당분간 계속되겠습니다.

오늘 해안가와 산지를 중심으로는 바람이 강하게 불겠고, 영남과 제주에는 소나기가 내리겠습니다.

현재 기온은 서울이 27.8도, 강릉 29.2도 등 지난 밤 곳곳에서 열대야가 나타났습니다.

한낮에는 서울이 32, 광주 33, 강릉, 대구는 35도로 어제보다 조금 낮겠습니다.

바다의 물결은 0.5~2m로 비교적 낮게 일겠습니다.

금요일에는 수도권과 강원 영서 지방에 또 한 차례 비가 오겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

정희지 기상캐스터/그래픽:김유진

