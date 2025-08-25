[출근길 날씨] 오늘~내일 전국 대부분 비…수도권 최대 100mm↑

동영상 고정 취소

오늘과 내일은 전국 대부분 지방에 비가 내리겠습니다.



오전에 수도권과 충남 지역부터 비가 내리기 시작해 점차 확대되겠는데요.



특히 중부지방을 중심으로 많은 비가 예상됩니다.



내일까지 인천과 경기 북부에 최대 100mm 이상, 서울 등 그 밖의 수도권과 강원 내륙, 충청에도 최대 80mm 정도의 비가 오겠습니다.



호남에는 20~60mm가 예상되고, 오늘 밤부터 내일 오전 사이 중부와 호남 지방을 중심으로는 시간당 30~50mm의 폭우가 쏟아질 수 있겠습니다.



비가 내리며 오늘 낮 기온은 어제보다 3도 가량 낮아지겠습니다.



내일은 31도로 오늘보다 더 낮겠지만, 모레부터 다시 기온이 오르며 무더위는 당분간 계속되겠습니다.



오늘 해안가와 산지를 중심으로는 바람이 강하게 불겠고, 영남과 제주에는 소나기가 내리겠습니다.



현재 기온은 서울이 27.8도, 강릉 29.2도 등 지난 밤 곳곳에서 열대야가 나타났습니다.



한낮에는 서울이 32, 광주 33, 강릉, 대구는 35도로 어제보다 조금 낮겠습니다.



바다의 물결은 0.5~2m로 비교적 낮게 일겠습니다.



금요일에는 수도권과 강원 영서 지방에 또 한 차례 비가 오겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



정희지 기상캐스터/그래픽:김유진



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!