물속에서 숨 참고 ‘29분 3초’ 잠수…기네스 기록 경신 [잇슈 SNS]

모든 이의 관심을 한 몸에 받으며 3미터 넓이 간이 수영장 속에서 숨을 참고 있는 남자, 크로아티아 출신 프리다이버 비토미르 마리치치입니다.



프리다이빙 세계 챔피언 출신인 그는 지난 6월 물속에서 숨을 참고 29분 3초를 버텨내며 기네스 신기록을 달성했는데요.



이는 기존 세계 기록보다 약 5분을 더 버틴 것으로 큰돌고래 잠수 시간의 2배에 달한다고 합니다.



그는 끊임없는 훈련 덕분에 평소에도 산소 탱크 없이 10분 가까이 호흡하지 않고 물속에서 숨을 참을 수 있는데요.



이번에는 도전에 앞서 10분가량 산소 탱크로 순수한 산소를 들이마시는 준비 과정을 거친 덕분에 더 긴 시간을 버틸 수 있었으며 일반인이 따라 할 경우 매우 위험할 수 있다며 주의를 당부했습니다.



