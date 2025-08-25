뉴스광장

[잇슈 SNS] “도둑이 아니라 영웅”…잠긴 문 부수고 이웃 반려견 구한 청년들

입력 2025.08.25 (07:34) 수정 2025.08.25 (07:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

물속에서 숨 참고 ‘29분 3초’ 잠수…기네스 기록 경신 [잇슈 SNS]

물속에서 숨 참고 ‘29분 3초’ 잠수…기네스 기록 경신 [잇슈 SNS]
‘태극기’ ‘남북정상회담’ 기념 우표 뺀 북한…이유는?

‘태극기’ ‘남북정상회담’ 기념 우표 뺀 북한…이유는?

다음
도둑처럼 보였지만 사실은 위기에 처한 작은 생명을 구하러 달려온 이웃 영웅들의 영상이 미국에서 화제가되고 있습니다.

온 힘을 쓰며 강제로 가정집 문을 부수는 사람들, 곧이어 집 안에서 흰색의 무언가 들고 나옵니다.

얼핏 보면 도둑처럼 보이지만 사실 이들은 옆집 반려견을 구하러 온 이웃 청년들입니다.

현지시간 19일 미국 유타주의 한 주택가에서 큰 화재가 발생했는데요.

이 사고로 순식간에 두 채가 불길에 휩싸였고 주민들은 거주자들을 구하기 위해 급히 문을 두드렸는데요.

당시 집주인 가족은 부재중이었고 반려견 두 마리가 연기 때문에 빠져나오지 못하는 상황이었다고 합니다.

이에 이웃 청년들은 힘을 모아 현관문을 부순 뒤 안에 갇힌 반려견들을 신속히 구조했는데요.

용감하고 선량한 이 이웃들의 모습은 현관문 CCTV를 통해 그대로 포착됐고, 집주인이 이 영상을 소셜미디어에 공유하면서 "진정한 영웅이 옆집에 살고 있었다, "이웃 사회의 힘을 오랜만에 느낀다" 등의 칭찬이 쏟아지고 있다고 합니다.

지금까지 잇슈 SNS였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 SNS] “도둑이 아니라 영웅”…잠긴 문 부수고 이웃 반려견 구한 청년들
    • 입력 2025-08-25 07:34:49
    • 수정2025-08-25 07:38:54
    뉴스광장
도둑처럼 보였지만 사실은 위기에 처한 작은 생명을 구하러 달려온 이웃 영웅들의 영상이 미국에서 화제가되고 있습니다.

온 힘을 쓰며 강제로 가정집 문을 부수는 사람들, 곧이어 집 안에서 흰색의 무언가 들고 나옵니다.

얼핏 보면 도둑처럼 보이지만 사실 이들은 옆집 반려견을 구하러 온 이웃 청년들입니다.

현지시간 19일 미국 유타주의 한 주택가에서 큰 화재가 발생했는데요.

이 사고로 순식간에 두 채가 불길에 휩싸였고 주민들은 거주자들을 구하기 위해 급히 문을 두드렸는데요.

당시 집주인 가족은 부재중이었고 반려견 두 마리가 연기 때문에 빠져나오지 못하는 상황이었다고 합니다.

이에 이웃 청년들은 힘을 모아 현관문을 부순 뒤 안에 갇힌 반려견들을 신속히 구조했는데요.

용감하고 선량한 이 이웃들의 모습은 현관문 CCTV를 통해 그대로 포착됐고, 집주인이 이 영상을 소셜미디어에 공유하면서 "진정한 영웅이 옆집에 살고 있었다, "이웃 사회의 힘을 오랜만에 느낀다" 등의 칭찬이 쏟아지고 있다고 합니다.

지금까지 잇슈 SNS였습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작
김건희 여사 구속 후 4차 소환<br>…‘건진·통일교 청탁’ 조사 계속

김건희 여사 구속 후 4차 소환…‘건진·통일교 청탁’ 조사 계속
노란봉투법 통과·상법개정안<br> 상정…야, 무제한 토론

노란봉투법 통과·상법개정안 상정…야, 무제한 토론
용인 오피스텔서 여성 보복살해한 30대 남성 구속

용인 오피스텔서 여성 보복살해한 30대 남성 구속
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.