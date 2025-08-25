오은미 전북도의원 “농어촌주민수당 신속 도입해야”

동영상 고정 취소

진보당 오은미 전북도의원이 농어촌주민수당의 빠른 도입을 촉구했습니다.



오 의원은 소멸해 가는 농어촌의 지속 가능성을 보장하기 위해 농어촌 주민들에게 한 달에 30만 원씩 지급하는 전북형 농어촌주민수당이 빠르면 2028년부터 지급되어야 한다고 주장했습니다.



이를 위해 전북도가 국비 확보에 노력하고 각 시군 예산도 미리 세워야 한다고 강조했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!