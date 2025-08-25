경찰, 제동장치 없는 자전거 단속 강화
입력 2025.08.25 (07:57) 수정 2025.08.25 (10:07)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
지난달 서울에서 제동장치 없는 자전거를 타던 중학생 숨지는 사고가 발생하면서 경찰이 단속을 강화합니다.
중, 고등학교 주변과 자전거 도로를 중심으로 교통 경찰관을 배치해 자전거 제동장치 설치 여부를 확인합니다.
경찰은 미성년자가 적발되면 부모에게 알리고, 여러 차례 경고에도 적절한 조치를 하지 않으면 아동학대 혐의 적용까지 검토할 예정입니다.
중, 고등학교 주변과 자전거 도로를 중심으로 교통 경찰관을 배치해 자전거 제동장치 설치 여부를 확인합니다.
경찰은 미성년자가 적발되면 부모에게 알리고, 여러 차례 경고에도 적절한 조치를 하지 않으면 아동학대 혐의 적용까지 검토할 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경찰, 제동장치 없는 자전거 단속 강화
-
- 입력 2025-08-25 07:57:39
- 수정2025-08-25 10:07:31
지난달 서울에서 제동장치 없는 자전거를 타던 중학생 숨지는 사고가 발생하면서 경찰이 단속을 강화합니다.
중, 고등학교 주변과 자전거 도로를 중심으로 교통 경찰관을 배치해 자전거 제동장치 설치 여부를 확인합니다.
경찰은 미성년자가 적발되면 부모에게 알리고, 여러 차례 경고에도 적절한 조치를 하지 않으면 아동학대 혐의 적용까지 검토할 예정입니다.
중, 고등학교 주변과 자전거 도로를 중심으로 교통 경찰관을 배치해 자전거 제동장치 설치 여부를 확인합니다.
경찰은 미성년자가 적발되면 부모에게 알리고, 여러 차례 경고에도 적절한 조치를 하지 않으면 아동학대 혐의 적용까지 검토할 예정입니다.
-
-
서윤덕 기자 duck@kbs.co.kr서윤덕 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
전주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.