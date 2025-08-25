경찰, 제동장치 없는 자전거 단속 강화

동영상 고정 취소

지난달 서울에서 제동장치 없는 자전거를 타던 중학생 숨지는 사고가 발생하면서 경찰이 단속을 강화합니다.



중, 고등학교 주변과 자전거 도로를 중심으로 교통 경찰관을 배치해 자전거 제동장치 설치 여부를 확인합니다.



경찰은 미성년자가 적발되면 부모에게 알리고, 여러 차례 경고에도 적절한 조치를 하지 않으면 아동학대 혐의 적용까지 검토할 예정입니다.



