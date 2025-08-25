경찰, 개학철 어린이 교통안전 대책 추진
입력 2025.08.25 (07:57) 수정 2025.08.25 (10:06)
전북경찰청이 2학기 개학철을 맞아 8주 동안 어린이 교통안전 대책을 추진합니다.
학교 주변에서 법규 위반 차량 단속을 강화하고, 지자체와 함께 어린이 시야를 가리는 불법 현수막도 치웁니다.
또 교육청 등과 어린이 통학버스를 점검하고, 교통안전 교육도 진행합니다.
