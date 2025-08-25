뉴스광장(전주)

전북 자연발화 화재 증가세…“주의”

입력 2025.08.25 (07:58) 수정 2025.08.25 (10:08)

불씨 없이도 열이 쌓여 화재로 이어지는 자연발화가 늘고 있어 주의해야 합니다.

전북도소방본부 자료를 보면, 전북 지역 자연발화 화재는 2023년 20건에서 지난해 48건으로 증가했고, 올해도 지난달까지 23건 발생했습니다.

소방 당국은 곡물이나 기름을 비롯한 발열성 물질을 오래 두는 창고 등에서 화재가 주로 발생하고 있다며, 보관 상태를 주기적으로 확인하고 환기에도 신경 써야 한다고 강조했습니다.

안승길
안승길 기자

