순창군, 일본 소프트테니스 선수단 대상 명소 탐방

순창군이 국내 소프트테니스 대회에 참가한 일본 초등학생 선수단을 초청해 주요 명소 투어를 실시했습니다.



일본인 선수와 지도자 등 23명은 순창 강천산과 고추장 민속마을 등을 둘러봤습니다.



순창군은 앞으로도 해외 선수단 교류를 확대해 순창을 널리 알리고 지역 경제에도 도움이 되도록 노력하겠다 밝혔습니다.



