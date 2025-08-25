제천시 “1~7월 혼인신고 30% 늘어”

동영상 고정 취소

제천시는 올해 1월부터 7월까지 지역에서 혼인 신고한 부부가 310쌍으로, 지난해 같은 기간 238쌍보다 30% 늘었다고 밝혔습니다.



이는 최근 5년 사이 가장 많은 수칩니다.



상반기 혼인신고 건 가운데 27쌍은 국제결혼입니다.



제천시는 결혼 지원금 100만 원 지급과 신혼부부 주택자금 대출이자 지원 등 혼인 장려 정책이 효과를 본 것으로 보고 맞춤 지원을 늘릴 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!