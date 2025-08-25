청주 오스코, 시범 운영 중 행사 93건
입력 2025.08.25 (08:09) 수정 2025.08.25 (10:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
청주 오송에 들어선 충북 첫 종합컨벤션센터인 오스코가 시범 운영 두 달여 만에 90건이 넘는 행사를 개최했습니다.
충청북도는 지난 6월, 오스코가 시범 운영을 시작한 뒤 전시회와 학술대회, 국제회의 등 모두 93건의 행사가 개최돼, 13만 5천여 명이 방문했다고 밝혔습니다.
다음 달 정식 개관을 앞둔 오스코에서는 오송화장품뷰티산업엑스포와 충북농식품산업박람회, 대한토목학회 학술대회 등 대규모 행사가 예정돼 있습니다.
충청북도는 지난 6월, 오스코가 시범 운영을 시작한 뒤 전시회와 학술대회, 국제회의 등 모두 93건의 행사가 개최돼, 13만 5천여 명이 방문했다고 밝혔습니다.
다음 달 정식 개관을 앞둔 오스코에서는 오송화장품뷰티산업엑스포와 충북농식품산업박람회, 대한토목학회 학술대회 등 대규모 행사가 예정돼 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 청주 오스코, 시범 운영 중 행사 93건
-
- 입력 2025-08-25 08:09:03
- 수정2025-08-25 10:25:35
청주 오송에 들어선 충북 첫 종합컨벤션센터인 오스코가 시범 운영 두 달여 만에 90건이 넘는 행사를 개최했습니다.
충청북도는 지난 6월, 오스코가 시범 운영을 시작한 뒤 전시회와 학술대회, 국제회의 등 모두 93건의 행사가 개최돼, 13만 5천여 명이 방문했다고 밝혔습니다.
다음 달 정식 개관을 앞둔 오스코에서는 오송화장품뷰티산업엑스포와 충북농식품산업박람회, 대한토목학회 학술대회 등 대규모 행사가 예정돼 있습니다.
충청북도는 지난 6월, 오스코가 시범 운영을 시작한 뒤 전시회와 학술대회, 국제회의 등 모두 93건의 행사가 개최돼, 13만 5천여 명이 방문했다고 밝혔습니다.
다음 달 정식 개관을 앞둔 오스코에서는 오송화장품뷰티산업엑스포와 충북농식품산업박람회, 대한토목학회 학술대회 등 대규모 행사가 예정돼 있습니다.
-
-
정진규 기자 jin9@kbs.co.kr정진규 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.