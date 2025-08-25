청주 오스코, 시범 운영 중 행사 93건

동영상 고정 취소

청주 오송에 들어선 충북 첫 종합컨벤션센터인 오스코가 시범 운영 두 달여 만에 90건이 넘는 행사를 개최했습니다.



충청북도는 지난 6월, 오스코가 시범 운영을 시작한 뒤 전시회와 학술대회, 국제회의 등 모두 93건의 행사가 개최돼, 13만 5천여 명이 방문했다고 밝혔습니다.



다음 달 정식 개관을 앞둔 오스코에서는 오송화장품뷰티산업엑스포와 충북농식품산업박람회, 대한토목학회 학술대회 등 대규모 행사가 예정돼 있습니다.



