음성군, 복개천 주차장 환경 개선 공사
입력 2025.08.25 (08:11) 수정 2025.08.25 (10:26)
음성군이 음성읍 복개천 주차장 환경 개선 사업에 착수했습니다.
음성군은 내년 상반기까지 모두 9억 원을 들여 8천 제곱미터 규모의 노후 주차장을 재포장하고 기존의 화단도 철거한 뒤 울타리를 설치할 계획입니다.
입력 2025-08-25 08:11:21
수정2025-08-25 10:26:28
천춘환 기자 southpaw@kbs.co.kr
