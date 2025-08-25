영동국악엑스포 거리 공연 106팀 참가

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

영동세계국악엑스포 조직위원회가 행사 기간 거리 공연할 106팀을 선정했습니다.



이들은 엑스포 기간인 다음 달 12일부터 한 달 동안 행사장과 영동군 일대에서 퓨전과 풍물·연희, 무용 등 다양한 장르의 공연을 선보일 예정입니다.



이들에게는 한 팀당 최대 200만 원의 출연료가 지급됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!