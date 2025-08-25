영동국악엑스포 거리 공연 106팀 참가
입력 2025.08.25 (08:10) 수정 2025.08.25 (10:26)
영동세계국악엑스포 조직위원회가 행사 기간 거리 공연할 106팀을 선정했습니다.
이들은 엑스포 기간인 다음 달 12일부터 한 달 동안 행사장과 영동군 일대에서 퓨전과 풍물·연희, 무용 등 다양한 장르의 공연을 선보일 예정입니다.
이들에게는 한 팀당 최대 200만 원의 출연료가 지급됩니다.

