부산 고용률 58.7%…18년째 전국 최저

동영상 고정 취소

부산 지역 고용률이 최근까지 상승세에도 불구하고 2007년 이후 18년째 전국에서 가장 낮은 수준인 것으로 나타났습니다.



지난해 부산 지역 고용률은 58.7%로, 전국 평균 63%보다 5.2%포인트 낮았으며, 전국 취업자 중 부산이 차지하는 비중도 5.9%에 불과했습니다.



부산의 월평균 임금은 지난해 기준 284만 원으로 17개 광역시도 중 여섯 번째로 낮았습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!