부산 아파트 매매가 반등지역 확대
입력 2025.08.25 (08:26) 수정 2025.08.25 (08:32)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산에서 아파트 매매가격 반등 지역이 확대하는 것으로 나타났습니다.
한국부동산원의 '전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과'를 보면 8월 셋째 주 부산 아파트 매매가격은 직전 주보다 0.01% 하락했지만, 매매가격이 상승하기 시작한 곳은 8월 첫째 주 4곳, 둘째 주 5곳, 셋째 주 9곳으로 확대되고 있습니다.
특히, 해운대, 수영, 남구 등 동부산권이 모두 반등한 데 이어, 해수부 임시 청사가 들어서는 동구와 영도구에서도 매매가격이 반등했습니다.
한국부동산원의 '전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과'를 보면 8월 셋째 주 부산 아파트 매매가격은 직전 주보다 0.01% 하락했지만, 매매가격이 상승하기 시작한 곳은 8월 첫째 주 4곳, 둘째 주 5곳, 셋째 주 9곳으로 확대되고 있습니다.
특히, 해운대, 수영, 남구 등 동부산권이 모두 반등한 데 이어, 해수부 임시 청사가 들어서는 동구와 영도구에서도 매매가격이 반등했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산 아파트 매매가 반등지역 확대
-
- 입력 2025-08-25 08:26:21
- 수정2025-08-25 08:32:40
부산에서 아파트 매매가격 반등 지역이 확대하는 것으로 나타났습니다.
한국부동산원의 '전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과'를 보면 8월 셋째 주 부산 아파트 매매가격은 직전 주보다 0.01% 하락했지만, 매매가격이 상승하기 시작한 곳은 8월 첫째 주 4곳, 둘째 주 5곳, 셋째 주 9곳으로 확대되고 있습니다.
특히, 해운대, 수영, 남구 등 동부산권이 모두 반등한 데 이어, 해수부 임시 청사가 들어서는 동구와 영도구에서도 매매가격이 반등했습니다.
한국부동산원의 '전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과'를 보면 8월 셋째 주 부산 아파트 매매가격은 직전 주보다 0.01% 하락했지만, 매매가격이 상승하기 시작한 곳은 8월 첫째 주 4곳, 둘째 주 5곳, 셋째 주 9곳으로 확대되고 있습니다.
특히, 해운대, 수영, 남구 등 동부산권이 모두 반등한 데 이어, 해수부 임시 청사가 들어서는 동구와 영도구에서도 매매가격이 반등했습니다.
-
-
김계애 기자 stone917@kbs.co.kr김계애 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.