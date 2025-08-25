부산 아파트 매매가 반등지역 확대

동영상 고정 취소

부산에서 아파트 매매가격 반등 지역이 확대하는 것으로 나타났습니다.



한국부동산원의 '전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과'를 보면 8월 셋째 주 부산 아파트 매매가격은 직전 주보다 0.01% 하락했지만, 매매가격이 상승하기 시작한 곳은 8월 첫째 주 4곳, 둘째 주 5곳, 셋째 주 9곳으로 확대되고 있습니다.



특히, 해운대, 수영, 남구 등 동부산권이 모두 반등한 데 이어, 해수부 임시 청사가 들어서는 동구와 영도구에서도 매매가격이 반등했습니다.



