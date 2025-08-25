2029년까지 에코델타시티에 학교 15곳 개교

동영상 고정 취소

오는 2028년까지 3만 가구가 들어서는 부산 강서구 에코델타시티에 2029년까지 15개 학교가 순차적으로 문을 엽니다.



부산시교육청은 올해 에코델타시티에 유치원과 초등학교, 중학교 각 1곳이 개교한 데 이어 지난달 초등학교와 중학교 신설이 추가로 중앙투자심사를 통과했다고 밝혔습니다.



이에 따라 2029년까지 유치원 5개원, 초등학교 5개교, 중학교 3개교, 고등학교와 특수학교 각 1개교 개설이 확정됐다고 설명했습니다.



