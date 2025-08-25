동서대, 미네르바 혁신 교육 시스템 도입

동영상 고정 취소

동서대학교가 글로벌 교육혁신 대학인 미네르바대학을 설립한 '미네르바 프로젝트'와 파트너십을 맺고 시스템 도입에 나섭니다.



동서대는 디자인과 영화, 미디어 등의 단과대학을 통합해 2027년 출범하는 '스텔라예술대학'에 미네르바 대학의 교과과정, 학사운영 등을 도입하기로 했습니다.



미국 샌프란시스코에 본부를 둔 미네르바 대학은 학생들이 전세계 여러 도시를 순회하며 체험형 학습을 할 수 있도록 학사과정을 운영합니다.



