울산교육청, 관급공사장 체불 관리 체계 강화

울산교육청은 관급공사 현장의 임금과 자재비 체불을 막기 위해 관리 체계를 강화합니다.



이에 따라 발주 기관이 직접 지급하는 대금을 기존 노무비에서 자재비와 장비 대여금으로 확대하도록 권장했습니다.



또 공사장에 대금 지급 일정과 체불 신고 방법이 담긴 안내판을 설치하도록 하고, 체불이 발생했거나 체불 우려가 있는 곳에 합동조사반을 투입할 방침입니다.



