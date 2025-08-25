울산 상반기 마약사범 183명 검거·56명 구속

동영상 고정 취소

울산경찰청은 올해 상반기 마약사범 183명을 검거하고 이 중 56명을 구속했다고 밝혔습니다.



울산의 마약사범 검거 건수는 2020년 132명에서 2023년 504명으로 4배 가까이 늘었으며, 지난해에도 400명 넘게 검거된 것으로 나타났습니다.



경찰은 오는 10월부터 두 달 동안 유통 경로 근절과 해외 밀반입 차단 등을 위해 정부 부처와 함께 특별 단속을 벌입니다.



