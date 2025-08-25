울산 장애인 주간보호시설 공기질 검사
입력 2025.08.25 (08:40) 수정 2025.08.25 (09:55)
울산보건환경연구원이 장애인 주간보호시설 40여 곳을 대상으로 실내 공기질 검사를 실시합니다.
점검 대상은 미세먼지와 일산화탄소 등 9개 항목으로, 측정 결과에 따라 맞춤형 상담도 진행할 예정입니다.
연구원은 취약계층 보호를 위해 법정 관리 대상에서 제외된 시설까지 검사를 확대할 방침입니다.
- 울산 장애인 주간보호시설 공기질 검사
-
- 입력 2025-08-25 08:40:16
- 수정2025-08-25 09:55:57
