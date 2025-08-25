3분기 내항화물선사 유류세 보조금 지원
입력 2025.08.25 (08:40) 수정 2025.08.25 (09:56)
울산해양수산청이 울산에 등록된 내항화물운송사업체를 대상으로 올해 3분기 유류세 보조금을 지원합니다.
보조금은 다음 달 1일부터 9일까지 신청 서류를 받아 9월 중에 지급할 계획입니다.
지급 대상은 지난 6월부터 8월까지 구입해 내항화물 운송 목적으로 사용한 선박용 연료유 중 경유이며, 리터당 266.58원을 지원합니다.
