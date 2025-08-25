경남 해수욕장 26곳 폐장…피서객 72만여 명

동영상 고정 취소

경남 남해안 5개 시·군의 해수욕장 26곳이 어제(24일)를 끝으로 폐장했습니다.



경상남도는 올여름 경남의 해수욕장 방문객이 72만 5천여 명으로, 지난해와 비슷한 것으로 내다봤습니다.



이 가운데 거제 학동흑진주몽돌을 찾은 피서객이 12만 4천여 명으로 가장 많고, 거제 구조라 12만 2천여 명, 와현모래숲해변 8만 6천여 명, 창원 광암 6만 2천여 명 순입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!