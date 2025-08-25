프로야구 NC, 롯데에 17대 5로 져…‘가을야구’ 불씨
입력 2025.08.25 (08:51) 수정 2025.08.25 (09:58)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
프로야구 NC다이노스가 어제(24일) 창원 NC파크에서 열린 롯데와의 홈경기에서, 홈런 두 개를 포함, 16안타를 맞으며 17대 5, 대패를 당했습니다.
4연승에 실패한 NC는 중간순위 단독 4위 자리를 내줬지만, 이번 롯데와의 3연전에서 위닝시리즈를 거두며 5할 승률을 달성해 가을 야구 희망을 살렸습니다.
4연승에 실패한 NC는 중간순위 단독 4위 자리를 내줬지만, 이번 롯데와의 3연전에서 위닝시리즈를 거두며 5할 승률을 달성해 가을 야구 희망을 살렸습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 프로야구 NC, 롯데에 17대 5로 져…‘가을야구’ 불씨
-
- 입력 2025-08-25 08:51:05
- 수정2025-08-25 09:58:36
프로야구 NC다이노스가 어제(24일) 창원 NC파크에서 열린 롯데와의 홈경기에서, 홈런 두 개를 포함, 16안타를 맞으며 17대 5, 대패를 당했습니다.
4연승에 실패한 NC는 중간순위 단독 4위 자리를 내줬지만, 이번 롯데와의 3연전에서 위닝시리즈를 거두며 5할 승률을 달성해 가을 야구 희망을 살렸습니다.
4연승에 실패한 NC는 중간순위 단독 4위 자리를 내줬지만, 이번 롯데와의 3연전에서 위닝시리즈를 거두며 5할 승률을 달성해 가을 야구 희망을 살렸습니다.
-
-
이대완 기자 bigbowl@kbs.co.kr이대완 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.