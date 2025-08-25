프로야구 NC, 롯데에 17대 5로 져…‘가을야구’ 불씨

동영상 고정 취소

프로야구 NC다이노스가 어제(24일) 창원 NC파크에서 열린 롯데와의 홈경기에서, 홈런 두 개를 포함, 16안타를 맞으며 17대 5, 대패를 당했습니다.



4연승에 실패한 NC는 중간순위 단독 4위 자리를 내줬지만, 이번 롯데와의 3연전에서 위닝시리즈를 거두며 5할 승률을 달성해 가을 야구 희망을 살렸습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!