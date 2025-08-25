“성서소각장 2·3호기 사용 연장 반대”
입력 2025.08.25 (08:59) 수정 2025.08.25 (09:04)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구시가 성서소각장 2, 3호기의 사용 연장을 추진 중인 가운데 성서자원회수시설 주민협의체가 대구시에 반대 의견을 냈습니다.
협의체는 대구시가 사전 상의 없이 소각장 사용 연장을 추진하고 있다며 해당 시설은 내구연한인 15년을 넘었다고 밝혔습니다.
대구시는 2029년까지 천162억 원을 들여 주요 시설과 설비를 전면 교체한 뒤 연장 사용할 계획이라며 오는 11월쯤 주민 설명회를 열겠다고 설명했습니다.
협의체는 대구시가 사전 상의 없이 소각장 사용 연장을 추진하고 있다며 해당 시설은 내구연한인 15년을 넘었다고 밝혔습니다.
대구시는 2029년까지 천162억 원을 들여 주요 시설과 설비를 전면 교체한 뒤 연장 사용할 계획이라며 오는 11월쯤 주민 설명회를 열겠다고 설명했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “성서소각장 2·3호기 사용 연장 반대”
-
- 입력 2025-08-25 08:59:22
- 수정2025-08-25 09:04:06
대구시가 성서소각장 2, 3호기의 사용 연장을 추진 중인 가운데 성서자원회수시설 주민협의체가 대구시에 반대 의견을 냈습니다.
협의체는 대구시가 사전 상의 없이 소각장 사용 연장을 추진하고 있다며 해당 시설은 내구연한인 15년을 넘었다고 밝혔습니다.
대구시는 2029년까지 천162억 원을 들여 주요 시설과 설비를 전면 교체한 뒤 연장 사용할 계획이라며 오는 11월쯤 주민 설명회를 열겠다고 설명했습니다.
협의체는 대구시가 사전 상의 없이 소각장 사용 연장을 추진하고 있다며 해당 시설은 내구연한인 15년을 넘었다고 밝혔습니다.
대구시는 2029년까지 천162억 원을 들여 주요 시설과 설비를 전면 교체한 뒤 연장 사용할 계획이라며 오는 11월쯤 주민 설명회를 열겠다고 설명했습니다.
-
-
최보규 기자 bokgil@kbs.co.kr최보규 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.