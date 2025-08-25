뉴스광장(대구)

임금 수천만 원 체불 50대 건설업자 체포

입력 2025.08.25 (09:00)

고용노동부 포항지청은 근로자 임금을 주지 않고 여러 달 도주한 50대 건설업자를 붙잡아 조사하고 있습니다.

이 남성은 포항 지역 근로자 9명의 임금 2천 7백여만원을 지급하지 않고 지난해 12월부터 잠적한 혐의를 받고 있습니다.

포항지청은 해당 남성이 임금 체불 사실을 자백하고, 밀린 임금을 청산하겠다고 밝혔다며, 근로기준법 위반 혐의를 적용해 검찰에 사건을 넘길 예정입니다.

