대구 중구의회, 공무국외출장 규칙 전면 개정

대구 중구의회가 공무국외출장의 투명성과 책임성을 강화하기 위해 관련 규칙을 전면 개정합니다.



구의원 전체가 공동 발의한 이번 규칙 개정안에선 출국 45일 전 출장계획서를 공개하고, 10일 이상 주민 의견을 수렴하도록 합니다.



