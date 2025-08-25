대구 중구의회, 공무국외출장 규칙 전면 개정
입력 2025.08.25 (09:01) 수정 2025.08.25 (10:01)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구 중구의회가 공무국외출장의 투명성과 책임성을 강화하기 위해 관련 규칙을 전면 개정합니다.
구의원 전체가 공동 발의한 이번 규칙 개정안에선 출국 45일 전 출장계획서를 공개하고, 10일 이상 주민 의견을 수렴하도록 합니다.
구의원 전체가 공동 발의한 이번 규칙 개정안에선 출국 45일 전 출장계획서를 공개하고, 10일 이상 주민 의견을 수렴하도록 합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구 중구의회, 공무국외출장 규칙 전면 개정
-
- 입력 2025-08-25 09:01:17
- 수정2025-08-25 10:01:11
대구 중구의회가 공무국외출장의 투명성과 책임성을 강화하기 위해 관련 규칙을 전면 개정합니다.
구의원 전체가 공동 발의한 이번 규칙 개정안에선 출국 45일 전 출장계획서를 공개하고, 10일 이상 주민 의견을 수렴하도록 합니다.
구의원 전체가 공동 발의한 이번 규칙 개정안에선 출국 45일 전 출장계획서를 공개하고, 10일 이상 주민 의견을 수렴하도록 합니다.
-
-
박준우 기자 joonwoo@kbs.co.kr박준우 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.