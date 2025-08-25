유명 체인점 상표 침해 업체 대표 징역형

동영상 고정 취소

대구지방법원은 유명 막창 식당 체인과 비슷한 이름의 식당을 운영한 혐의로 기소된 외식업체 공동 대표 2명에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다.



이들은 2020년부터 5년간 특허청에 상표 등록된 다른 막창 식당의 이름과 유사한 표장을 사용해 대구 등 전국 18곳의 가맹점에서 운영한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



재판부는 피해자의 경제적 피해가 크지만, 피고인들이 상표법 위법성에 대한 인식이 미약했던 것으로 보인다며 양형 이유를 밝혔습니다.



