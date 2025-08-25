전기자전거에 개 매달고 달려 죽게 한 50대 입건
입력 2025.08.25 (09:16) 수정 2025.08.25 (09:34)
천안동남경찰서는 자신이 키우던 개를 전기자전거에 매달고 달려 죽게 한 혐의로 50대 A씨를 입건했습니다.
A씨는 지난 22일, 천안시 동남구의 한 산책로에서 자신이 키우던 보더콜리 품종의 대형견을 전기자전거에 매달고 죽을 때까지 달리게 한 혐의를 받고 있습니다.
경찰 조사에서 A씨는 개를 운동시키기 위해 산책한 것이라고 진술한 것으로 알려졌습니다.
이연경 기자 yglee@kbs.co.kr
-
