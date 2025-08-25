출산한 딸 방치해 숨지게 한 친모 2심도 징역형

동영상 고정 취소

대전고법 형사1부는 출산한 아기를 방치해 숨지게 한 혐의로 기소된 A씨의 항소심에서 원심과 같은 징역 4년을 선고했습니다.



A씨는 2023년 7월 당진에 있는 남자 친구의 집 화장실에서 딸을 낳고 방치해 숨지게 한 뒤 의류 수거함에 유기한 혐의로 기소됐습니다.



A씨는 출산한 아기가 전 연인의 아기일 수 있다는 생각에 남자 친구와의 이별을 걱정해 범행한 것으로 조사됐습니다.



