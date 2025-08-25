이개호 “소록도, 병원 구역 빼고 고흥군에 이관해야”

동영상 고정 취소

국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 이개호 의원은 자료를 내고 "고흥 소록도의 병원과 관사 구역을 제외한 지역은 고흥군에 이관해서 주민들이 행정 서비스를 받도록 해야 한다"고 주장했습니다.



이 의원은 소록도병원의 관할 범위에 대한 법령이 없어 내규로 소록도 전체를 통제하다 보니 주민들은 도로 관리와 상하수도 등 기본 행정서비스를 충분히 누리지 못하는 데다 문화 유산도 방치되고 있다며 이 같이 지적했습니다.



