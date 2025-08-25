광주교육청 “교육청 사칭 납품 사기 주의”
입력 2025.08.25 (09:23) 수정 2025.08.25 (09:30)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
광주시교육청을 사칭한 납품 사기가 잇따르고 있어 주의가 요구됩니다.
광주시교육청은 위조 공문서를 이용해 교육청을 사칭하며, 옥상 방수업체와 가구점, 블라인드 제작업체 등에 납품을 요구하는 이른바 '노쇼 사기' 11건을 확인하고 광주경찰청에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다.
광주시교육청은 교육청 직원이 개별 업체에 직접 연락해 계약이나 납품을 요구하는 일은 없다며, 현금 요구나 다른 물품 구매 대행은 100% 사기라고 설명했습니다.
광주시교육청은 위조 공문서를 이용해 교육청을 사칭하며, 옥상 방수업체와 가구점, 블라인드 제작업체 등에 납품을 요구하는 이른바 '노쇼 사기' 11건을 확인하고 광주경찰청에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다.
광주시교육청은 교육청 직원이 개별 업체에 직접 연락해 계약이나 납품을 요구하는 일은 없다며, 현금 요구나 다른 물품 구매 대행은 100% 사기라고 설명했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 광주교육청 “교육청 사칭 납품 사기 주의”
-
- 입력 2025-08-25 09:23:39
- 수정2025-08-25 09:30:56
광주시교육청을 사칭한 납품 사기가 잇따르고 있어 주의가 요구됩니다.
광주시교육청은 위조 공문서를 이용해 교육청을 사칭하며, 옥상 방수업체와 가구점, 블라인드 제작업체 등에 납품을 요구하는 이른바 '노쇼 사기' 11건을 확인하고 광주경찰청에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다.
광주시교육청은 교육청 직원이 개별 업체에 직접 연락해 계약이나 납품을 요구하는 일은 없다며, 현금 요구나 다른 물품 구매 대행은 100% 사기라고 설명했습니다.
광주시교육청은 위조 공문서를 이용해 교육청을 사칭하며, 옥상 방수업체와 가구점, 블라인드 제작업체 등에 납품을 요구하는 이른바 '노쇼 사기' 11건을 확인하고 광주경찰청에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다.
광주시교육청은 교육청 직원이 개별 업체에 직접 연락해 계약이나 납품을 요구하는 일은 없다며, 현금 요구나 다른 물품 구매 대행은 100% 사기라고 설명했습니다.
-
-
류성호 기자 menbal@kbs.co.kr류성호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.