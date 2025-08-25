김진태 도지사, 강릉 오봉저수지 등 가뭄 현장 점검

동영상 고정 취소

김진태 강원도지사가 어제(24일) 극심한 가뭄을 겪고 있는 강릉을 방문해, 현장을 점검했습니다.



먼저, 강릉시민의 식수원인 오봉저수지의 저수율을 확인하고, 강릉시의 가뭄 대비 대책을 들었습니다.



김 지사는 이 자리에서 예비비 25억 원과 재난관리기금 3억 5,000만 원을 투입해 급수를 지원하겠다고 밝혔습니다.



이어, 강릉아이스아레나에선 병입수 입고와 배부 현황을 확인했습니다.



강릉시는 이달 20일부터 수도계량기 50%를 잠그는 제한급수를 실시하고 있습니다.



